В Средиземном море появились огромные киты (видео)

В Средиземном море, у берегов Франции, которая сейчас переживает вспышку коронавируса, морской патруль заметил китов. Это финвалы, которых еще называют "полосатиками". Они является близкими родственниками синего кита и вторыми по величине животными планеты.

Обычно в Средиземном море много судов, и чрезвычайно осторожные финвалы держатся поодаль людей. Однако сейчас, из-за карантина, судов практически нет. Поэтому животным никто не мешает рассекать волны моря.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в бухте Елизаветы (ЮАР) кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан. Этот инцидент был зафиксирован на видео.

Мужчина сначала почувствовал боль в ноге. Затем он понял, что на него напал кит.

Произошедшее дайвер считает случайностью.

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"Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку", – рассказывает Шимпф.

Также мы писали о том, как в Японии огромный кит протаранил паром.

В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

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