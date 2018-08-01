В США арестовали украинских хакеров – СМИ

Американские прокуроры обеспечили аресты нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа. Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

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"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", – говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста – все трое – граждане Украины. Их имена – Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки "Fin7", известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены "Fin7" взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

"Трое задержанных сегодня граждан Украины были частью хакерской группировки, атаковавшей американские компании и граждан, воруя ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, и продавая их в теневом сегменте интернета", – приводятся в сообщении слова представителя американского Минюста.

Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.

Напомним, ранее сообщалось, что российский хакер получил большой тюремный срок в США. Хакер признал себя виновным в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам и заговоре с целью совершения мошенничества в сентябре 2015 года.

А перед этим Интерпол задержал двадцать хакеров, которые похитили миллион евро с банковских счетов в Италии и Румынии.