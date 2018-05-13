В США зарабатывают на королевской свадьбе

Сегодня, 01:25

В меню некоторых пабов появились тематические коктейли в честь молодых

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Невеста принца Гарии – Меган Маркл является гражданкой США. По этой причине в Соединенных Штатах также хотят заработать на королевской свадьбе. 

В меню местных пабов появились блюда, названные в честь молодых. И коктейль под названием "Боже, храни королеву". 

Ранее музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился новыми восковыми фигурами – теперь там можно увидеть точные восковые копии Меган Маркл и принца Гарри.

Фото фигур были опубликованы на официальной страничке музея в Instagram. В комментариях поклонники будущей супружеской пары отметили, что от оригинала восковые копии почти не отличить. Принц Гарри предстал в синем элегантном костюме, а копию Меган нарядили в строгое платье-футляр темно-зеленого оттенка.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией. Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события.  
Великобритания, США, свадьба, принц Гарри, Меган Маркл
Источник:

"Сегодня"

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