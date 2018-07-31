В старом замке во Франции устроили театр под открытым небом

Вот уже 40 лет в старом замке на юго-западе Франции устраивают представления, в которых гладиаторы и средневековые рыцари меряются силами. Театр под открытым небом собирает миллионы туристов.

Над средневековой крепостью кружат Ястребы и стервятники. Они участники театрализованного шоу в историческом парке на юго-западе Франции. Здесь, на арене, проводят настоящие рыцарские и гладиаторские бои.

Вот уже 40 лет парк развлечений Ле Пюй Где Фу (Le Puy du Fou) собирает в своих стенах туристов и любителей истории. В далеком 1978 году, на территории разрушенной крепости давали представления актеры-любители. Они рассказывали историю Вандее, мощного политического региона во времена средневековья. Теперь команда выросла. И над шоу работают несколько тысяч актеров, техников, художников и животных.

Ежегодно сюда приезжают более 2 млн гостей. Парк развлечений зарабатывает по 277 миллионов евро в год. Основатели исторического "театра" под открытым небом вскоре будут давать шоу в Испании и Китае.

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