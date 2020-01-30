В Стокгольме дерзкие воры украли шедевры Дали: подробности

Совокупная стоимость произведений искусства оценивается почти в полмиллиона евро

"Лошадь под седлом времени". Копия скульптуры Сальвадора Дали / Фото: Flickr

Спустя полтора года после кражи королевских регалий в Швеции произошло другое громкое преступление – группа воров ограбила галерею, украв оригиналы произведений Сальвадора Дали.

Инцидент произошел в Стокгольме минувшей ночью – сообщение о взломе расположенной в центральной части города галереи Couleur поступило в местную полицию около 4 часов утра.

Как сообщает Aftonbladet, воры выбили входную дверь, забрали произведения искусства и скрылись на темной Audi.

В художественной галереи проходила выставка скульптур Сальвадора Дали, которые и похитили грабители.

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При этом владелец Couleur Педер Энстрем не готов сказать, сколько именно шедевров было похищено. По его словам, воры украли от 10 до 12 статуеток, каждую из которых он оценил "почти в 500 тысяч шведских крон" (около 47 тысяч евро).

Предположительно в галерее побывало не менее двух злоумышленников, но детали ЧП пока что не раскрываются.

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Полиция уже начала расследование. Также к поискам украденных творений Дали присоединился Интерпол.

Напомним, летом 2018 года в Швеции произошло другое громкое преступление – из закрытой витрины собора Стренгнес украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены королевы Кристины. Спустя полгода после этого королевские регалии были найдены в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

А несколько месяцев назад произошло ограбление одной из крупнейших сокровищниц Европы – дрезденского музея "Зеленый свод". Воры украли бесценные реликвии, включая украшение королевы Амалии Августы с более 600 бриллиантами.

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