В столице Афганистана прогремел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня, 11:37

Террористы подорвали автомобиль возле проезжающего военного конвоя

Фото: AFP
Фото: AFP

В столице Афганистана Кабуле в пятницу, 2 марта, утром прогремел взрыв. Он был направлен против конвоя иностранных военных, который ехал по улице. 

Об этом пишет Reuters.

Вследствие взрыва один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести. 

Жители района, где произошел взрыв, также сообщают о значительных разрушениях близлежащих домов.

Бисмилла Табаан, командующий полицией девятого района города, где произошел теракт, сказал, что причиной это был подрыв смертников, но намеченная цель была неясной.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 29 января, террористы атаковали военную академию в Кабуле. Тогда погибли 11 военнослужащих. Атаку провели пять террористов, причем двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в академию.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт. В подтверждение своих слов представитель движения опубликовал фотографию после взрыва в центре афганской столицы. В заявлении указано, что целью террористов был полицейский участок.
Афганистан, теракт, взрыв, смертник, кабул

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