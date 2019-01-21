В столице Болгарии неизвестные забросали центральную синагогу камнями
Работники синагоги возмущены не только фактом вандализма, но и тем, что нападение произошло посреди дня
Неизвестные разбили несколько окон в центральной синагоге столицы Болгарии Софии. Об этом сообщает портал БГНЕС.
Работники синагоги возмущены не только фактом вандализма, но и тем, что нападение произошло посреди дня и, согласно записям камер наблюдения, никто из прохожих не вмешался и не попытался помешать нападению. Нападавших еще не задержали.
"Это произошло во время нашего субботнего праздника в 15:00", - сказал председатель еврейской организации в Болгарии "Шалом" Александр Оскар.
Напомним, 27 октября 2018 года вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. В результате погибли 11 человек.
Также сообщалось, что Еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке. В Бюро эту информацию опровергли.
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