В столице Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

Сегодня, 19:22

Он будет находиться под стражей в течение двух недель

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В столичном аэропорту Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности на территории государства задержали гражданина России, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

"В пятницу, 21 сентября, полиция Норвегии задержала российского гражданина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности", – сообщили изданию в полиции. Мужчина будет пребывать под стражей в течение двух недель в связи с существующим "риском уничтожения доказательств", – отмечено в сообщении.

Известно, что гражданин РФ на этой неделе посещал семинар по вопросам диджитализации в парламенте Норвегии.

Напомним, Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже, заявив, что каждый четвёртый дипломат РФ, официально аккредитованный в Швейцарии, является представителем спецслужб.

Также мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

А правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.
Норвегия, шпионаж, россиянин, подозрение

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