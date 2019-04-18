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В столице Словакии столкнулись автобус и троллейбус: более 10 пострадавших

Сегодня, 12:48

О состоянии потерпевших не сообщается

Фото: полиция Словакии
Фото: полиция Словакии.

Не менее 12 человек пострадали в результате дорожной аварии с участием муниципального транспорта в столице Словакии – Братиславе.


Как сообщили в правоохранительных органах страны, 18 апреля в Братиславе столкнулись автобус и троллейбус.

"Серьезная авария: 12 пассажиров пострадали", — заявили на Facebook-странице полиции Словакии, опубликовав видео с места событий.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Как пишет местная пресса, ДТП случилось на улице Шанцовой, а предварительный ущерб от столкновения составит порядка 50 тыс. евро.

Напомним, в начале этого месяца похожая авария случилась на юго-востоке Чехии, где в городе Брно столкнулись трамвай и троллейбус. В результате произошедшего не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Тег автобус, авария, ДТП, троллейбус, дорожное происшествие

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Источник:

ТАСС

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