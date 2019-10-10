Страна-соседка Украина осталась без правительства

Виорика Дэнчилэ / Фото: Flickr

Парламент Румынии объявил недоверие социал-демократическому правительству Виорики Дэнчилэ, которая стала премьер-министром лишь в январе 2018 года.

10 октября за роспуск Кабмина проголосовали 238 депутатов при 233 необходимых, сообщает balkaninsight.com.

Инициированное оппозиционерами-правоцентристами голосование проходило под лозунгом "Чтобы восстановить Румынию, правительство Дэнчилэ необходимо срочно уволить!".

До тех пор, пока президент Клаус Йоханнис не назначит нового премьера для формирования Кабинета министров, отправленное в отставку правительство продолжит действовать как временное.

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Если же парламентарии дважды провалят голосование по новому Кабмину, в стране пройдут досрочные выборы.

Любопытно, что всего через несколько дней в Румынии официально стартует президентская кампания – выборы нового главы государства состоятся в ноябре, а на следующий год запланированы местные и общие выборы.

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Напомним, что в последние годы в Румынии не прекращаются политические пертрубации. Так, в январе прошлого года Социал-демократическая партия отозвала свою поддержку премьер-министра Михая Тудосе, а в середине 2017 года пост главы правительства вынужден был покинуть экс-премьер Сорин Гриндяну.

Стоит отметить, что даже после занятия Виорикой Дэнчилэ премьерского кресла спокойствие политической арене страны могло лишь сниться. Спустя 10 месяцев после назначения президент Йоханнис призвал ее правительство уйти в отставку.

Кроме того, как уже сообщали "Сегодня", о политическом скандале в Чехии, который едва не закончился отставкой правительства. Как оппозиция пыталась объявить вотум недоверия премьеру Андрею Бабишу, смотрите в видеосюжете:

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