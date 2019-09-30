В Страсбурге пройдет сессия ПАСЕ: глава украинской делегации будет гостем

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace

Глава новой украинкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя. Об этом пишет LB.ua.

"Из представителей новой делегации никто не едет. Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", – сказала Ясько.

Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

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"Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество как стратегически важное для Украины. Это наша позиция и мы по-другому поступить не можем... Это – политика, это – международные отношения. Иногда нужно идти на такие шаги, чтобы добиться конечной цели. Что делать дальше, мы будем решать внутри делегации", – сказала она.

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Напомним, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ.

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