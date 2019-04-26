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В Уэльсе произошел взрыв на металлургическом заводе: есть пострадавшие

Сегодня, 09:52

Полиция просит жителей не подходить близко к месту происшествия

Фото: AFP

Два человека пострадали в пятницу в результате взрыва на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе. Об этом сообщила местная полиция.

"Полиция Южного Уэльса сейчас вместе с коллегами из пожарных и спасательных служб, а также скорой помощи находится на месте происшествия у Tata Steelworks, Порт-Толбот. Мы получили множество звонков около 3:35 утра, в которых сообщалось о взрыве. На данный момент мы считаем, что только двое пострадали, они получили незначительные травмы", – говорится в сообщении.

Полиция просит жителей не подходить близко к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

После этого взрыва китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии.

Данная программа была разработана Государственным управлением по регулированию рынка КНР: вплоть до октября 2019 года власти проведут серию инспекций по стране. Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке, "будут ликвидированы тысячи компаний".

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Тег взрыв, завод, Уэльс

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Источник:

ТАСС

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