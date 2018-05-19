В Варшаве аварийно сел самолет из-за смерти пассажира

В Польше, где ранее эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества, в пятницу совершил аварийную посадку самолет, летевший из Стокгольма в один из городов в Турции.

Причина посадки — смерть 58-летнего пассажира и попытки восстановить его жизненные функции, информирует Wp.pl.

"На борту самолета была предпринята попытка реанимации, но 58-летнего иностранца спасти не удалось. Поэтому, самолет вынужден был приземлиться в Варшаве",- сообщил представитель отдела полиции в варшавском аэропорту Шопена Мариуш Ткач.

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Он добавил, что пока причина смерти мужчины остается неизвестной.

Пассажиры рейса ожидают в Варшаве следующий рейс в Турцию.

Напомним, во время полета над Россией на борту самолета скончался ребенок.

Также мы писали, что из-за мертвого пассажира самолет на Париж приземлился в Канаде. У мужчины, который летел во французскую столицу вместе с семьей, случился сердечный приступ. Лайнер приземлился в канадском Гуc-Бее. Прибывшие медики доставили пассажира в местный госпиталь, но, по данным полиции, он скончался еще до посадки.