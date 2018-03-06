В Варшаве ответили на сообщения об американском "наказании" за "антибандеровский закон"

Сегодня, 13:34

В МИД Польши заявили, что информация о "санкциях" США на двусторонние контакты не соответствует действительности

В Польше ответили на сообщения СМИ о санкциях. Фото: 24news.com.ua
В Польше ответили на сообщения СМИ о санкциях. Фото: 24news.com.ua

В польском правительстве отрицают информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы из-за закона об Институте национальной памяти. Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копциньска, комментируя публикацию издания Onet, передает PAP.

"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне", – сказала она.

По ее словам, об этом свидетельствует визит Марека Магеровськи, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланированный визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерського в США.

В МИД Польши также заявили, что информация о "санкциях" США на двусторонние контакты не соответствует действительности.

Как сообщает The Associated Press, Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопросы" в связи со скандальным законом.

Напомним, ранее польское издание Onet сообщило, что США ввели ограничительные меры против польской власти в связи с законом об Институте национальной памяти (ИНП), из-за которого у Польши возникли разногласия с несколькими государствами, в том числе с Израилем и Украиной.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении Onet, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравєцький не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными чиновниками, пока в закон не будут внесены изменения.
Польша, США, антибандеровский закон
Источник:

Европейская правда

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