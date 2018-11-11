В Варшаве состоялся многотысячный марш

В центре Варшавы по случаю 100-летия восстановления независимости Польши прошел марш "Для тебя, Польша", в котором по разным подсчетам приняли участие более 200 тыс. поляков.

В марше приняли участие первые лица государства, в частности президент Польши Анджей Дуда, глава польского правительства Матеуш Моравецкий и лидер "Права и Справедливости" (PiS) Ярослав Качиньский, сообщает Укринформ.

"Благодарю, что вы сегодня прибыли сюда..., что вы привезли бело-красные флаги, что мы стоим здесь под ними, под этими цветами, за которые кровь проливали наши отцы, деды и прадеды, поколения поляков, чтобы мы могли их свободно нести, чтобы мы могли под ними собраться", – заявил по этому поводу в начале марша Дуда.

По соображениям безопасности один большой марш был разделен на две части: первую, в которой шли первые лица государства, и которые усиленно охранялись органами правопорядка, и вторую, основную, в которой было немало польских праворадикальных сил.

Марш прошел под бело-красными флагами, с небольшим количеством флагов различных движений и организаций.

На марше не было плакатов и транспарантов с радикальными и ксенофобскими лозунгами. Однако часть участников скандировала различные радикальные лозунги: "На деревьях вместо листьев будут висеть коммунисты", "Наш путь – национализм", "Сохранить Европу от эмиграции" и т.п. Часть участников движения регулярно зажигали файеры и выстреливали петарды.

В марше наряду с польскими радикалами участвовали также националисты из других стран Европы, в частности Италии и Венгрии.

На одном из перекрестков против марша протестовала контрманифестация активистов либерального движения "Граждане РП", которых от участников радикально настроенных участников марша оберегала полиция.

Как информировалось, несколько дней тому назад мэр Варшавы Анна Гронкевич-Вальц запретила так называемый Марш независимости, который должны были организовать польские националисты. В то же время президент и глава польского правительства договорились организовать по этому маршруту марш с участием всех политических сил и организаций. Впоследствии суды отменили решение мэра Варшавы о запрете проведения марша националистов. После этого органы власти и представители националистических организаций договорились провести единый марш. Впрочем, в нем не участвовали представители либеральных сил и политики левого устремления, которые организовали свои отдельные торжества. В них в частности участвовал и экс-премьер Польши, действующий президент Евросовета Дональд Туск.

Напомним, ранее граждан Украины, которые находятся в Польше, предупредили, что представители польских радикальных организаций намерены совершить провокации под видом якобы "украинских националистов".

Ранее в Польше разрушили памятники над могилой украинского священника и его семьи. Вандалы перевернули надгробие с фамилиями умерших и оставили лежать на земле.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.