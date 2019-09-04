В Варшаве задержали трех украинцев по подозрению в терроризме: подробности

В столице Польши Варшаве полиция задержала троих граждан Украины, которые якобы угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Polsat News.
Задержанные – двое мужчин и женщина. По данным полиции, они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт. Полиция задержала всех троих по месту жительства.
Полиция не сообщает о каком теракте шла речь, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.
Напомним, в польской столице прошла мемориальная церемония, приуроченная к 80-летию начала самого кровопролитного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны.
Участие в памятных мероприятиях принимают 250 иностранных гостей из 40 официальных делегаций. Приехали в Варшаву и 20 глав различных иностранных государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось, прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.
Мы также писали о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.
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