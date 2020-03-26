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В Ватикане коронавирусом заразился монсеньор

26 марта, 05:28

Елена Кузьмич

Официальные представители Ватикана не подтвердили пока данной информации

Итальянский прелат, служащий в Государственном совете Ватикана, заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом сообщило агентство АНСА со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о монсеньоре, который живет в ватиканской гостинице "Дом святой Марфы", официальной резиденции Папы Римского Франциска. В отношении всех ее обитателей были применены предусмотренные медицинско-санитарным протоколом меры. При этом официальные представители Ватикана не подтвердили пока данной информации.

По официальным данным, на территории папского города-государства выявлено всего 4 случая заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Помимо зараженного участника прошедшей в конце февраля конференции, посвященной искусственному разуму, выявлены еще три случая. В частности, заразились один из сотрудников службы обеспечения и два работника ватиканских музеев. Как сообщила служба печати Святого престола, все инфицированные были помещены в изоляцию в целях предосторожности до подтверждения диагноза.

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Итальянские СМИ утверждают, что Папа Римский Франциск уже переведен на фактический режим карантина. Его контакты с окружающими сокращены до минимума. Так, газета Messaggero пишет, что понтифик более не приходит в общую столовую "Дома святой Марфы", где привык обедать и ужинать со своими помощниками. В ходе коллективных аудиенций, которые в связи с эпидемией коронавируса проводятся по видеомосту, с Папой в просторной Апостольской библиотеке находятся максимум 10 человек.

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83-летний понтифик находится в группе риска не только из-за возраста, но и потому что в молодости перенес операцию на легких. Ранее газета сообщала, что Франциску был проведен тест на коронавирус на фоне недомогания. В Ватикане эту информацию не подтвердили, однако сообщили, что в конце февраля у Папы Римского была простуда.

Государственный секретариат и основные службы Римской курии продолжают работать с учетом всех предосторожностей, чтобы "гарантировать деятельность Церкви", указали в службе печати. Число инфицированных в Италии приближается к 75 тыс., включая 7,5 тыс. умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий и 9362 вылечившихся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ватикан Папа Римский коронавирус

Источник: ТАСС

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