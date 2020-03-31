В Ватикане коронавирусом заразился первый кардинал

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у одного из кардиналов Ватикана.
Как сообщает викариат Рима, положительный результат теста у генерального викария Рима — 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса, который с температурой госпитализирован в римскую больницу.
"Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия", — говорится в сообщении.
У кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены. Так, в понедельник в ходе частной аудиенции он принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте. В воскресенье понтифик принимал мэра Рима Вирджинию Раджи.
Всего в Ватикане выявлено 6 случаев заражения коронавирусом. Ни один из инфицированных не имел контактов с Папой и его ближайшим окружением, указали в службе печати Святого престола.
Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило в Италии 100 тыс. человек, из которых более 11,5 тыс. скончались, более 14,6 тыс. излечились.
Ранее стало известно, когда в Италии снимут режим жесткой изоляции.
Также сообщалось, чтов Ватикане коронавирусом заразился монсеньор.
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