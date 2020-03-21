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В Ватикане позволили дистанционно отпускать грехи больным коронавирусом

21 марта, 00:38

Елена Вус

Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв

Католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.

Об этом сообщает AFP в пятницу, 20 марта.

Опубликованный декрет гласит, что это касается также медиков, и верующих, ухаживающих за родными, больными коронавирусом, и тех, кто молится за выздоровление больных и скорейшее завершение пандемии.

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Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв, или дистанционно принять участие в важнейших богослужениях.

В свою очередь тем, кто молится за здоровье медиков, нужно также читать Библию "как минимум в течение получаса".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте. Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

Тем временем, в Италии установлен новый рекорд смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в стране стали еще 627 человек. Таким образом, совокупное количество погибших достигло 4032. Предыдущий рекорд смертности за сутки на Апеннинах составлял 427 человек.

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Ватикан Италия грехи коронавирус COVID-19

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