В Ватикане позволили дистанционно отпускать грехи больным коронавирусом

Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв

Католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.

Об этом сообщает AFP в пятницу, 20 марта.

Опубликованный декрет гласит, что это касается также медиков, и верующих, ухаживающих за родными, больными коронавирусом, и тех, кто молится за выздоровление больных и скорейшее завершение пандемии.

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Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв, или дистанционно принять участие в важнейших богослужениях.

В свою очередь тем, кто молится за здоровье медиков, нужно также читать Библию "как минимум в течение получаса".

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