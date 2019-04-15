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В Ватикане шокированы пожаром в соборе Парижской Богоматери

Сегодня, 23:11

В Ватикане молятся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации

Фото: AFP

Святой престол с глубоким прискорбием следит за пожаром, который охватил собор Парижской Богоматери. По словам, временного главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотта, в Ватикане "шокированы и потрясены".

"Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной новостью о пожаре, разоряющем храм Парижской Богоматери, который является символом христианства во Франции и во всем мире. Мы выражаем свою солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа и молимся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации", — заявил папский пресс-секретарь.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились. 

Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. 

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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Тег Ватикан, Франция, пожар, Париж, католики, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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