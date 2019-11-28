В Великобритании аналитический центр извинился за "российский" Севастополь

Мы просим прощения за редакционную ошибку, - заявили в центре

В 2014 году Крым был оккупирован Россией / Фото: AFP

Британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований извинился за то, что в журнале Survival назвал Севастополь частью России.

Об этом говорится в сообщении в Twitter.

В центре сообщили, что журнале скопировано некорректное описание фотографии, которое дало фотоагентство.

Реклама

"Мы просим прощения за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival о незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival", – сообщается в заявлении.

Заметило и попросило исправить ошибку посольство Украины в Великобритании.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначен как часть РФ. Напоминаем, что Россия оккупировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – читаем в сообщении посольства в Тwitter.

Напомним, что ранее председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания Apple признала оккупированный Крым "частью России" и внесла правки в свою продукцию.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

В ГА ООН напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, а также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительное выселение коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама