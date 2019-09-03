В Великобритании депутаты представят законопроект по недопущению Brexit без сделки

Инициатива дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в следующем месяце

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Депутаты Палаты общин британского парламента представят законодательную инициативу, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Депутаты от Лейбористской партии и других оппозиционных сил при поддержке некоторых их коллег-консерваторов, недовольных перспективой жесткого Brexit, попытаются помешать планам правительства во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном осуществить любой ценой выход страны из ЕС 31 октября, даже если к тому моменту Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Brexit.

Лейборист Хилари Бенн на своей странице в Twitter опубликовал текст законодательной инициативы, которая "дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в следующем месяце" и позволяет ему составить "запрос на получение специального разрешения парламента на выход из ЕС без сделки". "Однако если ни одно из этих двух условий не будет выполнено до 19 октября, то есть на следующий день после завершения заседания Евросовета, то премьер-министр должен направить письмо председателю Европейского совета с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года", — следует из законопроекта.

"У этого билля есть межпартийная поддержка со стороны депутатов, которые считают, что последствия при отсутствии соглашения для экономики и страны будут весьма разрушительными. Отсутствие сделки — не в национальных интересах", — отметил депутат.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит продления переговоров с ЕС по Brexit после 31 октября.

Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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