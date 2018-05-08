В Великобритании хотят запретить влажные салфетки

Вчера, 17:17

93% случаев забитых канализационных труб в Великобритании происходят именно из-за влажных салфеток

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов страны. Об этом пишет The Sun.

Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов включает в себя и некоторые влажные салфетки. Салфетки, которые содержат пластик, не разлагаются в природе. Поэтому производителям придется либо делать салфетки без пластика, или потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта.

Влажные салфетки также являются причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластик.

Согласно объявленным премьером Терезой Мэй планам, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".

Напомним, в Великобритании  правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения. 

Ранее в Киеве продавцам хотят запретить паковать товар в полиэтиленовые пакеты. Против полиэтилена в магазинах заговорили депутаты Киеврады. По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов.
Великобритания, экология, запрет, канализацию, салфетки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Pixabay

Великобритания хочет запретить ушные палочки и пластиковые трубочки

19 Апреля, 13:50

Такой шаг поможет реализовать план по ликвидации пластиковых отходов

Wellness

Что не стоит трогать руками. Фото: pixabay

Какие части тела никогда не следует трогать руками

1 Апреля, 13:30

Мы даже не задумываемся над подобными вещами, а на самом деле нужно быть внимательными  
Загрузка...
Загрузка...