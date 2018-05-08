В Великобритании хотят запретить влажные салфетки

Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов страны. Об этом пишет The Sun.

Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов включает в себя и некоторые влажные салфетки. Салфетки, которые содержат пластик, не разлагаются в природе. Поэтому производителям придется либо делать салфетки без пластика, или потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта.

Влажные салфетки также являются причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластик.

Согласно объявленным премьером Терезой Мэй планам, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".

Напомним, в Великобритании правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения.

Ранее в Киеве продавцам хотят запретить паковать товар в полиэтиленовые пакеты. Против полиэтилена в магазинах заговорили депутаты Киеврады. По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов.