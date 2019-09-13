В Великобритании из-за Brexit начали запасаться шампанским на Рождество

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Французские производители шампанского сделали необходимые запасы на территории Великобритании для того, чтобы избежать дефицита алкогольного напитка на Рождество в связи с Brexit.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Какие бы проблемы не возникли в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, британцы не останутся без французского шампанского как минимум на рождественские праздники.

По мнению винного критика Антуана Гербеля, нынешних запасов шампанского в Великобритании вообще хватит на то, чтобы удовлетворить спрос британцев на этот напиток в течение целого года.

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Глава французской компании по производству шампанского Taittinger Пьер-Эмманюэль Тетенже уверен, что британцы всегда любить французское шампанское и покупать именно его. "Англичане любили шампанское на протяжении 300 лет. И будет Brexit, или не будет его, они продолжат любить его", – считает глава компании.

Британские СМИ отмечают, что, вероятно, выход Великобритании из ЕС негативно скажется на небольших производителях игристого вина, а не на крупных компаниях.

В случае же дефицита шампанского, производимого в винодельческом регионе Шампань, у британцев будет возможность купить в итальянское просекко и испанское игристое вино Кава.

Французское шампанское в Великобритании очень популярно. Франция экспортирует в Великобританию шампанского больше, чем в какую-либо другую страну. В прошлом году в Великобританию было импортировано около 26,8 млн бутылок французского шампанского.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет заключено соглашение с Брюсселем.

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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