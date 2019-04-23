В Великобритании консерваторы потребуют от Мэй назвать точную дату ухода в отставку

В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Депутаты Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода в отставку. Об этом сообщила газета "Дейли телеграф".

По ее данным, если этого не произойдет до 12 июня, то парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, будет вынужден пойти на изменение внутрипартийных правил, чтобы сместить своего лидера. Согласно действующему регламенту, тори могут лишь раз в год выносить ему вотум недоверия.

В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту, когда комитет 1922 инициировал проведение подобного голосования. Консерваторы намерены изменить действующие правила и получить возможность выражать недоверие лидеру раз в полгода.

Члены кабинета министров во вторник заявят Мэй о необходимости вынесения соглашения об условиях Brexit на четвертое голосование в Палату общин. Если депутаты в очередной раз отвергнут сделку, тогда Великобритания в мае должна будет принять участие в выборах в Европарламент, против чего выступают евроскептики.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.

Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине.

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