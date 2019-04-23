Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Великобритании консерваторы потребуют от Мэй назвать точную дату ухода в отставку

Сегодня, 01:33

В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Депутаты Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода в отставку. Об этом сообщила газета "Дейли телеграф".

По ее данным, если этого не произойдет до 12 июня, то парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, будет вынужден пойти на изменение внутрипартийных правил, чтобы сместить своего лидера. Согласно действующему регламенту, тори могут лишь раз в год выносить ему вотум недоверия.

В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту, когда комитет 1922 инициировал проведение подобного голосования. Консерваторы намерены изменить действующие правила и получить возможность выражать недоверие лидеру раз в полгода.

Члены кабинета министров во вторник заявят Мэй о необходимости вынесения соглашения об условиях Brexit на четвертое голосование в Палату общин. Если депутаты в очередной раз отвергнут сделку, тогда Великобритания в мае должна будет принять участие в выборах в Европарламент, против чего выступают евроскептики.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.


Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, отставка, депутат, отставка премьера, Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " В Великобритании консерваторы потребуют от Мэй назвать точную дату ухода в отставку". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не дождусь нашего сотрудничества": Тереза Мэй обратилась к Зеленскому

Вчера, 14:47

Британский премьер напомнила будущему президенту о важности стабильности в Украине для безопасности Европы

Британия должна уйти: саммит ЕС обнародовал итоговое заявление с условиями Brexit

11 апреля, 05:40

Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Европейского Союза

Юнкер: Великобритания должна провести выборы в Европарламент из-за отсрочки Brexit

11 апреля, 04:40

Юнкер считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения будет катастрофой

Мэй: Великобритания должна покинуть ЕС как можно быстрее

11 апреля, 04:20

Мэй напомнила, что голосовала три раза за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС

Туск не исключает еще одной отсрочки Brexit после 31 октября

11 апреля, 04:07

Туск не может исключать, что период отсрочки может быть продлен

Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

11 апреля, 03:21

27 стран ЕС согласовали продление отсрочки

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

"Скажи мне в лицо, крыса". Конфликт Савича с тренером "Атлетико"

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Донетчанин проучил чиновницу, пытавшуюся заработать на "нём"

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить