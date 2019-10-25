В Великобритании лейбористы сообщили свое мнение о досрочных выборах

"Мы, безусловно, поддержим проведение выборов, если возможность Brexit без сделки будет исключена", - сказал Корбин

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании определит свою позицию по поводу возможности проведения в стране досрочных парламентских выборов только после того, как ЕС примет решение, касающееся отсрочки Brexit. Об этом заявил телеканалу Sky News лидер лейбористов Джереми Корбин.

"ЕС решит, предоставить ли нам отсрочку Brexit. От этого будет зависеть, грозит ли нам Brexit без сделки или нет, так что давайте подождем с решениями", — сказал Корбин. "Мы, безусловно, поддержим проведение выборов, если возможность Brexit без сделки будет исключена", — добавил он.

Корбин ушел от ответа на вопрос о том, как его партия будет голосовать, когда кабинет премьер-министра Бориса Джонсона поставит перед Палатой общин вопрос о необходимости назначить внеочередные выборы в парламент. При этом некоторые высокопоставленные члены партии заявили британским СМИ, что лейбористы готовы заблокировать предложение правительства, воздержавшись от голосования.

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РанееДжонсон проинформировал лидера оппозиции о том, что, если ЕС согласится отсрочить Brexit до 31 января 2020 года, правительство поставит на голосование вопрос о досрочных выборах. При этом оно также даст депутатам Палаты общин возможность до запланированного на 6 ноября роспуска парламента обсудить и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с Брюсселем. Таким образом, Brexit можно будет осуществить еще до выборов, которые кабмин хочет назначить на 12 декабря. Джонсон также пригласил Корбина поддержать свой законопроект, чтобы избежать "жесткого" Brexit без сделки с ЕС, если Брюссель предоставит королевству отсрочку лишь до середины или конца ноября.

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Напомним, ранее правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Ранее "Сегодня" сообщали, что досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве могли пройти еще в сентябре. Но несмотря на противоречия с депутатами по поводу Brexit, британский премьер отказался распускать парламент.

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