В Великобритании накрыли самую большую наркогруппировку: видео

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Самую большую наркогруппировку Соединенного королевства накрыла британская полиция. Во время рейдов, прошедших в нескольких городах по всей стране, правоохранители арестовали 13 человек. Наркодельцы, считают в полиции, провезли в Британию в среднем 50 тонн различных наркотических веществ. Героин, кокаин и каннабис доставляли из Нидерландов, под видом овощей, фруктов и соков. Группировка работала в стране минимум полтора года.

Джейн Ллойд руководитель следственного управления Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании:

"Наша главная задача остановить поток наркотиков в страну. Потому что как только они попадают к нам, в их распространение и употребление втягивают наиболее уязвимых граждан, часто даже детей, и последствия этого катастрофические".

Напомним, в Украине тоже идет активная борьба с наркоторговлей. Помимо того, что торговцев дурью каждый день отлавливают правохранители, к борьбе подключаются и простые украинцы. Например, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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