В Великобритании нашли самый большой золотой слиток за последние 500 летhttps://www.segodnya.ua/img/article/11577/56_main.1532600738.jpghttps://www.segodnya.ua/img/article/11577/56_tn.1532600738.jpg2018-07-26T13:30:58+03:00Евросоюз
Мужчина часами лежал в воде, пока не выловил свою находку
В Великобритании нашли самый большой золотой слиток за последние 500 лет
Вчера, 13:30
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Мужчина часами лежал в воде, пока не выловил свою находку
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