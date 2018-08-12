В Великобритании неизвестный открыл стрельбу по прохожим после фестиваля

Десять человек получили ранения и были госпитализированы

В британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестных открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы. Об этом сообщили в местной полиции.

"На данный момент десять человек находятся в больнице с лёгкими и тяжёлыми ранениями. Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие", – сказано в сообщении полиции.

На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

В 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Напомним, взрыв произошел в фойе стадиона "Манчестер Арена" 22 мая, около 22:30 (00:30 по Киеву), когда завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Позже стало известно, что ответственность за происшедший в Манчестере теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".