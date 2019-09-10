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В Великобритании парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов

10 сентября, 02:25

Выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, - заявил премьер-министр Борис Джонсон

/ Фото: AFP

Депутаты Палаты общин приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент. В ближайшее время законодатели должны будут уже во второй раз за последние дни проголосовать по предложению правительства провести внеочередные выборы в середине октября.

"Я смирился с тем, что выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, сложившейся в палате", — сказал премьер-министр Борис Джонсон, открывая дебаты. По его словам, британский народ должен наделить главу наиболее популярной партии "мандатом на ведение переговоров с ЕС на следующем саммите Евросоюза", который состоится 17–18 октября.

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Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

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Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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Источник: ТАСС

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