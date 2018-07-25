В Великобритании подростка арестовали за стрельбу картошкой

В Лондоне 13-летнему мальчику предъявили обвинение после того, как он пульнул картошкой фри в одну из посетительниц McDonalds. Об этом сообщает Daily Mail.

Подросток хотел подшутить над другом и выстрелил в него ломтиком картофеля фри через трубочку. Мальчик промазал, и кусок прилетел в голову одной из посетительниц. Девушка и ее подруги решили обратиться в полицию и школьника арестовали.

Ему было предъявлено обвинение в "нападении с использованием соломинки, чтобы выстрелить картошкой в лицо женщины". Расследование этого инцидента длилось несколько месяцев. В конце концов дело было закрыто, хотя юный преступник и признал себя виновным.

Напомним, в начале марта на Закарпатье произошло жестокое убийство 15-летнего подростка. В полиции установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша (Тячевский район) поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде следственный судья выдал разрешение направить 14-летнего подозреваемого в психиатрическую больницу для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы стационарно.