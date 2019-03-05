В Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров

Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе

В Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров 2019-03-05T13:30:00+02:00 Евросоюз Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе

В строжайшей тюрьме Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Те, кто готовится вскоре выйти на свободу, проходят обучение по специальности бариста. Таким образом, бывшие арестанты быстрее найдут себе работу на свободе.

Кофе с этого тюремного цеха продают по всей Великобритании. На небольшом предприятии осужденных молодых учат жарить зерна, варить различные виды напитка и правильно подавать их.

"Они ежедневно готовят кофе, взбивают молоко, учатся варить эспрессо, настраивать кофемолку, обслуживать кофемашину - делают все, что должен знать хороший бариста. Также рассказываем, как обслуживать людей и учим правилам гигиены", – рассказал соучредитель кафе Макс Дубиел.

Тюрьму, где учат кофейному искусству, считают одной из самых суровых во всей Великобритании. Здесь содержат 400 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, 70 из них – на пожизненном сроке. И на бариста учат не всех. Ежегодно выбирают только 10, которые вскоре должны выйти на свободу.

По всей Великобритании в тюрьмах отбывают наказание более четырех тысячи парней. И каждый третий из них возвращается за решетку снова – именно из-за проблем с адаптацией на свободе.

Напомним, что в Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров. СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе.

Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.

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