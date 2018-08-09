В Великобритании пронесся огненный торнадо – появилось видео

В Великобритании в графстве Дербишир из-за пожара на одной из местных фабрик образовался огненный торнадо, и пожарные, тушившие огонь, сняли это уникальное явление на видео.

Возгорание произошло на фабрике по изготовлению изделий из пластика, и причиной возникновения торнадо было столкновение горячего и холодного воздуха. Торнадо достигал в высоту 15 метров, и очевидцы утверждают, что столб огненного дыма был хорошо виден на расстоянии в 40 километров. Из-за жары потушить пламя не удавалось два дня. Причины возгорания до сих пор не известны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в сентябре минувшего года по меньшей мере пять торнадо сформировались в штате Флорида, где бушевал ураган "Ирма".

Ранее сообщалось, что торнадо пронеслись по территории нескольких небольших городов штата Техас, там подтверждена гибель четырех человек.

Кроме того, в штате Небраска десять самолетов ВВС США были повреждены в результате торнадо – пострадали в том числе и два так называемых "самолета судного дня" E-4B.