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В Великобритании протестовали против решения Джонсона приостановить работу парламента

1 сентября, 00:05

Люди вышли на демонстрации в Лондоне, в том числе около двух тысяч людей собрались перед домом премьера

/ Фото: AFP

Тысячи демонстрантов в субботу, 31 августа, вышли на улицы городов Великобритании и выступили против спорного решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о временном приостановлении работы парламента. Об этом сообщает DW.

Люди вышли на демонстрации в Лондоне, в том числе около двух тысяч людей собрались перед домом премьера на Даунинг-стрит и скандировали "Джонсон лжец, как тебе не стыдно!". Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере, Йорке, Ньюкасле, в столице Шотландии Эдинбурге и Белфасте в Северной Ирландии, всего около в 30 городах. Участники демонстраций скандировали "остановить переворот" и "позор Борису Джонсону".

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Некоторые протестующие вышли на демонстрации с табличками, на которых было написано "Защищать демократию: противостоять закрытию парламента", "Просыпайся Великобритания!" и "Добро пожаловать в Германию 1933 года".

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II одобрила план премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану премьера Бориса Джонсона на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

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Глаза в глаза

В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Королева в последние несколько веков всегда следует советам министров.

В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

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