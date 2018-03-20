В Великобритании разбился военный самолет

Сегодня, 18:45

На борту было двое человек, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Самолет элитной пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе.

Об этом сообщает ВВС.

Дозвуковой учебно-тренировочный самолет BAE Hawk разбился вблизи базы RAF Valley. На борту находились два человека, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно.

"Мы знаем об инциденте, который произошел сегодня в RAF Valley с самолетом Hawk. Мы расследуем этот инцидент", – говорится в сообщении группы в Twitter.

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RAF Valley – это база, которая используется для подготовки британских пилотов-истребителей и экипажей для горных и морских операций.

Считается, что самолет летел из RAF Valley на базу "Скемптон" в Линкольншире, где базируется группа. "Красные стрелы" регулярно посещают базу RAF Valley для проведения симуляционных тренировок.

Напомним, мы писали о том, что военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа. 

По предварительным данным, разбившийся в Сирии Ан-26 с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года.
авария, Великобритания, самолет, Уэльс

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