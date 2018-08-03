В Великобритании родился редкий черный носорог

Сегодня, 04:01

Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Великобритании.

Посетители зоопарка получили возможность понаблюдать за первыми шагами носорога редкого вида.

По словам сотрудников зверинца, малыш и его мама 12-летняя Малинди чувствуют себя хорошо.

Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.

Напомним, в марте текущего года в Кении умер последний самец белого носорога. Самца по кличке Судан усыпили в кенийском заповеднике из-за развития возрастных осложнений. В мире остались только две самки этого подвида носорогов. С 2010 по 2012 год ученые фиксировали случаи спаривания животных, однако у них так и не появилось потомство.

Биологи смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога. Данный вид животных находится на грани полного исчезновения. При этом план команды уже на ранней стадии подвергся критике генетиков. К примеру, Марти Кардос, исследователь эволюционной биологии в университете Монтаны, выразил озабоченность по поводу возможных вредных мутаций, которые могут возникнуть при скрещении северного и южного белого носорога.
видео, Великобритания, носорог, зоопарк, детеныш
Источник:

Sky News

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