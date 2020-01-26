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В Великобритании сначала расплавили 1 миллион новых монет, а потом опять их выпустили

26 января, 16:43

За год выпустят 10 млн монет, приуроченных к Brexit

Монета Brexit

Монета Brexit

К выходу Великобритании из Евросоюза, который обошелся островной державе в 170 млрд долларов, приурочили выпуск новой памятной монеты номиналом 50 пенсов.

На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС – 31 января 2020 года.

Изначально Министерство финансов заказало изготовление к первой предполагаемой дате выхода – 31 октября.

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Но из-за задержки Brexit, который осенью не состоялся, около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить до тех пор, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил 24 января вечером свою подпись под текстом соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из его состава. Подписание документа на Даунинг-стрит, 10, в присутствии представителей ЕС и британского МИД является формальной процедурой, после которой соглашение будет передано для ратификации Евросоюзу. Королева Великобритании Елизавета II наделила силой закона билль о выходе королевства из состава сообщества, тем самым завершив процедуру утверждения сделки с Евросоюзом британской стороной.

Запланированный на 31 января выход Великобритании из Евросоюза неизменно приведет к разрушению старых, привычных экономических связей и созданию новых. Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что с высокой долей вероятности после Brexit возникнет новый, экономически очень мощный конгломерат стран, который условно можно будет назвать "Новая Британская империя". И Украине уже сейчас впору подумать о том, как "встроиться" в эту структуру.

О том, что такие переговоры украинские власти ведут, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Украина ожидает подписания нового соглашения с Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода страны из ЕС в ближайшее время. По словам Гончарука, это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

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Великобритания ЕС Brexit

Источник: Европейская правда

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