В Великобритании создают спецвойска для противодействия России

До двух тысяч военнослужащих и контрактников войдут в новую британскую структуру по противодействию и осуществлению кибератак, сообщил телеканал SkyNews.

Новое подразделение будет создано при министерстве обороны Великобритании.

"Бывший командующий объединенными вооруженными силами Великобритании, отвечающий за кибербезопасность в военной области, Ричард Бэрронс заявил, что расширение возможностей для ведения кибератаки имеет первостепенное значение в то время, когда такие страны, как Россия, уже перешли в наступление", - пишет газета.

По данным Центра правительственной связи – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии – в формирование новой структуры планируется вложить 250 млн фунтов (330 млн долл.), однако эта цифра может быть больше.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германии следует создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России – абсолютно официально", – сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

Также сообщалось, что глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.

Напомним, страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России.