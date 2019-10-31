В Великобритании спикер Палаты общин покинул пост после 10 лет служения парламенту

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Спикер британской палаты общинДжон Беркоу уходит в отставку после 10 лет служения парламенту.

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", – сообщается в Twitter палаты общин.

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Беркоу объявлял о намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября еще в сентябре.

На выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание.

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он занимает позицию спикера парламента. До того, как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились.

Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.

Напомним, что Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.

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