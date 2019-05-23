В Великобритании спрогнозировали уход Мэй в отставку

Источники в кабинете министров Великобритании считают, что Мэй объявить о своем уходе в следующий понедельник

Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро может объявить о своей отставке. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

"Источники в Кабинете министров предполагают, что Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после, как ожидается, ужасных для консерваторов результатов на европейских выборах", – пишет издание.

Один из членов британского Кабмина заявил газете, что было бы "лучше, если бы она ушла сейчас". Другой источник сказал, что "все кончено".

Члены Консервативной партии даже придумали несколько планов, чтобы подтолкнуть премьера к отставке, сообщает газета.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование относительно второго референдума по выходу страны из ЕС. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Британии из Евросоюза.

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