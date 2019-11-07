В Великобритании три партии собираются голосовать против Brexit

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Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской Plaid Cymruи Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на заявление лидера "Либеральных демократов" Джо Сиунсон.

"Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране", — приводит агентство слова Суинсон. По данным СМИ, договоренность может касаться 60-70 из 650 избирательных участков. Тактическое голосование в этом случае будет означать, что кандидаты каждой из трех партий не будут противостоять тому претенденту на депутатский мандат из числа противников Brexit, у которого наиболее реальные шансы пройти в Палату общин.

С помощью досрочных выборов премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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