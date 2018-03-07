В Вене неизвестный с ножом напал на прохожих: трое раненых

Вчера, 23:58

В настоящее время нападавший находится на свободе

heute.at
heute.at

В среду вечером, 7 марта, в Вене неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате несколько человек получили ранения.

По информации heute.at, нападение произошло возле знаменитого парка Пратер.

Согласно предварительной информации, по меньшей мере трое человек получили ранения – один мужчина и две женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Они находятся в критическом состоянии.

В настоящее время нападавший находится на свободе. Его мотивы неизвестны.

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"В районе Пратерштрассе произошло нападение с ножом, спасательные службы находятся на месте, ведутся поиски нападавшего", – сообщили в полиции Вены.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом попытался напасть на студентов одного из колледжей в Амстердаме, Нидерланды. Однако он не ожидал, что ученики заведения смогут дать ему отпор самостоятельно. 

Кадры нападения появились в социальных сетях.  На них видно, как толпа студентов гонится за вооруженным мужчиной. Они повалили его на землю, бросали в него рюкзаками и отпинали ногами. Мужчине пришлось спешно покинуть территорию учебного заведения. 

Напомним, также в городе Джокьякарта на индонезийском острове Ява мужчина, вооруженный мечом, напал на людей в местной католической церкви. Нападавший ворвался в церковь во время воскресной службы и набросился на священника, ранив его в голову.

Ранее мы писали о том, как в бельгийском городе Гент 28-летний беженец из Афганистана напал на сотрудников полиции. Молодой человек вбежал в здание с ножом и напал на полицейских.
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