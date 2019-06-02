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В Венеции огромный лайнер врезался в теплоход и протаранил причал: видео

2 июня, 14:00

После аварии с кораблем о пострадавших не сообщается

Инцидент с лайнером произошел во время швартовки. Скриншот
Инцидент с лайнером произошел во время швартовки. Скриншот.

В Венеции 2 июня огромный круизный лайнер потерял управление при заходе в порт, врезался в теплоход и протаранил причал.

Как стало известно, лайнер Opera направлялся к пристани Сан-Базилио и во время швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo, сообщает ANSA.

Огромный корабль не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани – лайнер, построенный 15 лет назад, был зарегистрирован в Панаме, и может вместить до 2679 пассажиров.

Напомним, в столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft


Как стало известно, что капитаном судна Viking Sigyn, который врезался в экскурсионный катер на Дунае, оказался гражданин Украины.

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Тег Италия, Венеция, теплоход, лайнер

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