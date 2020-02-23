В Венеции отменили масштабный карнавал из-за коронавируса

В итальянской Венеции из-за угрозы быстрого распространения коронавируса власти отменили всемирно известный карнавал.

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", – сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи. Сообщается, что все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

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По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом. В двух из них пациенты скончались, один человек вылечился.

Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом и летального исхода одного из заболевших было принято решение изолировать 10 городов.

Также смотрите, как прошел Венецианский карнавал в прошлом году. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку. Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.

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