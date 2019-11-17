В Венеции снова ожидают потопа: объявлен высший уровень опасности

Фото: ANSA

Власти Венеции, которая пережила один из самых серьезных потопов в своей истории, объявили на 17 ноября наивысший уровень опасности в связи с очередным поднятием уровня воды.

После полудня ожидается, что уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Прошлой ночью во время прилива вода поднялась на метр над уровнем моря, и эта цифра была несколько ниже ожидаемой, но сегодняшний прогноз остается неизменным, сообщает ANSA.

Отметим, что в середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордного с 1966 года показателя в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в том числе популярная среди туристов площадь Сан-Марко.

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14 ноября вода немного спала, но на следующий день вновь поднялась до уровня 1,54 метра. 16 ноября туристам и жителям города разрешили посещать площадь Святого Марка, которая до сих пор остается затопленной.

Школы, которые должны были работать 16 ноября, остались закрытыми. Власти города объявили, что пострадавшие местные жители смогут получить компенсации до 5000 евро, а предприятия – 20 тысяч. Те, кто сильнее всего пострадали от непогоды, смогут получить помощь в размере 70% от размера убытков.

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Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что на северные штаты Индии обрушились мощные муссоны. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за летом муссоны поразили юг Индии и западное побережье страны. В некоторых областях был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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