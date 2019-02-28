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В Венгрии арестовали 16 таможенников: вымогали взятки у украинцев

Сегодня, 13:17

С ноября прошлого года сотрудники венгерской таможни совершили не менее 150 коррупционных нарушений

В Венгрии арестовали 16 таможенников: вымогали взятки у украинцев Евросоюз С ноября прошлого года сотрудники венгерской таможни совершили не менее 150 коррупционных нарушений

В Венгрии начались массовые задержания таможенников, которые работали на границе с Украиной, а именно на пропускных пунктах "Лужники-Берег-Шуран" и "Косино-Барабаш"

Генеральной прокуратуре Венгрии удалось разоблачить 16 сотрудников погранслужбы, которых подозревают в организации крупной коррупционной схемы: они требовали взятки наличными у предпринимателей, которые везли товары из Венгрии в Украину и ожидали возмещения НДС.

Таким образом, пограничники промышляли с ноября прошлого года, и за это время совершили не менее 150 коррупционных нарушений.

На данный момент все задержанные, среди которых оказались и пять офицеров, находятся под стражей. Согласно венгерскому законодательству, им грозит до 24 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Венгрии открыли 370 дел о расследованиях, а также предъявлены обвинения в 156 делах против украинцев,  которые незаконным путем получили венгерское гражданство.

Мы также писали, что о задержании украинских пограничников с КПП "Солотвино", которые требовали от коллеги 700 долларов за неразглашение  фактов его причастности к контрабанде табачных изделий.

Кроме того, сообщалось о курьезном случае при задержании другого инспектора пограничной службы, который пытался съесть деньги, которые он получил в качестве взятки.

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Тег Венгрия, взятка, коррупция, пограничники, вымогательство

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