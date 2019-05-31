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В Венгрии будут судить украинского капитана корабля, которое столкнулось с прогулочным катером

31 мая, 09:49

Капитана судна задержали

Фото Reuters
Фото Reuters.

Гражданина Украины, капитана круизного судна, которое 29 мая столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай, задержали в Венгрии. Суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Капитана задержано, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", – сообщил собеседник.

Напомним, в столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести. Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семерых человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном крейсера Viking Sigyn, который врезался в затонувший в Будапеште на реке Дунай экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.


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Тег авария, Венгрия, катер, погибшие, Будапешт, судно

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УНН

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