Венгрия ответила на призывы Македонии выдать беглого экс-премьера

Управление по миграции Венгрии получило запрос бывшего премьер-министра Республики Македония Николы Груевски о предоставлении убежища и рассмотрит его ходатайство в соответствии с законом.

Об этом сообщили в среду, 14 ноября, в правительстве Венгрии.

"Никола Груевски подал прошение о предоставлении убежища в компетентную венгерскую службу, - говорится в заявлении пресс-службы правительства Венгрии. – С учетом того, что он был премьер-министром своей страны в течение десяти лет, по соображениям безопасности, венгерские власти разрешили Груевски подать прошение о предоставлении убежища, которое было получено Управлением по миграции в Будапеште. Управление по миграции рассмотрит ходатайство о предоставлении убежища в соответствии с венгерским и международным правом".

Как отметили в венгерском правительстве, Македония является стратегическим партнером и важным союзником Венгрии, и сотрудничество между двумя странами является важной основой для развития Балканского региона и безопасности в Европе. При этом Будапешт не хочет вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

"Мы считаем, что рассмотрение прошения об убежище бывшего премьер-министра Македонии является исключительно правовым вопросом", - резюмировали в кабинете министров Венгрии.

Как известно, Македония призывает Венгрию выдать осужденного на два года экс-премьера страны Николу Груевски, который бежал в Будапешт.

"Мы ожидаем, что Венгрия поведет себя как образцовая страна, которая не защищает преступников, наносящих ущерб народу Македонии. Для нас как страны-кандидата было бы плохим примером, если бы страна ЕС стала убежищем для преступника и продемонстрировала неуважение к правоохранительным органам другой страны", - заявил македонский премьер-министр Зоран Заев.

Ранее стало известно, что приговоренный к лишению свободы экс-премьер Македонии Никола Груевски просит Венгрию предоставить ему политическое убежище.

Его обвиняют в незаконной покупке бронированного Mercedes за более чем 650 тыс. евро в бытность македонским премьером в 2012 году. Суд признал его виновным в коррупции и приговорил к двум годам тюрьмы, но 9 ноября, когда его должны были доставить в место заключения, Никола Груевски исчез.