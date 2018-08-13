В Венгрии появился "умный" городок

Это относительно провинциальный город, в нем проживает около 200 тысяч человек

Провинциальный городок Дебрецен в Венгрии создал весьма благоприятные условия для своих жителей. Это относительно небольшой город, но его вполне можно причислить к "умным" городам. Здесь проживает 200 000 человек. Для сравнения в украинском Житомире живет примерно 250 000. Об этом пишет Радио Свобода.

Признаки "умного" города в Дебрецене – на каждом шагу. На пешеходных переходах – умные зебры. Едва заметные лампочки, вмонтированные в асфальт реагируют на датчики движения на тротуаре. Камера, в которую вмонтированы датчики, направленная на эту линию. И когда ее пересекают, лампы на зебре включаются и светят пока вы не окажетесь на противоположной стороне.

Оборудовать таким образом переход стоит от двух до десяти тысяч евро. В Дебрецене хотят построить полсотни таких. Пока есть шесть. Преимущественно – рядом со школами.

Также в городе присутствует "умный" паркинг. Для пользования нужен только телефон. Водителям предлагают загрузить мобильное приложение, привязать к нему кредитку и номер авто. Правда, большинство, за разумными предложениями города просто не успевает.

Через год в Дебрецене хотят открыть "умную" школу и "умные" офисы. А потому, в муниципалитете серьезно беспокоятся – как просто и понятно объяснить людям преимущества смарт сети.

Здесь считают, что "умный" город способен облегчить не только жизнь местных, но и туристов. С тех пор как на остановках транспорта установили автоматы по продаже билетов, работающие на восьми языках, у туристов исчезла потребность переплачивать нечестным таксистам. К слову, в 2011 году Деберцен посетило лишь 10 000 туристов, а в 2017-м – 320 000.

Ранее мы писали, что Билл Гейтс начал раскрывать планы по строительству "умного" города, который будет находиться примерно в 45 минутах езды от Феникса.

Также мы писали о современном Китае, который живет в будущем, время от времени вспоминая прошлое.