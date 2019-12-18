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В Венгрии Санта-Клаусы устроили пробег в нижнем белье

18 декабря, 12:40

Целью пробега стал сбор денег на благотворительность

В столице Венгрии десятки Санта-Клаусов устроили пробег в одном исподнем белье. Таким образом участники акции привлекают внимание к сбору денег на благотворительность. Акция уже стала местной традицией: ее проводят 17-й год подряд. На этот раз в забеге приняли участие 80 человек.

"С одной стороны – мы поддерживаем определенный благотворительный проект. Каждый год – новый. С другой стороны, мы оглядываемся вокруг и наблюдаем: озабоченные люди, которые идут и думают о проблемах… Как только увидят сотню Санта-Клаусов в нижнем белье – как их настроение улучшается", – заявил Криштиан Мехес, организатор забега.

Напомним, ранее шестилетний сын герцогов Кембриджских написал письмо, в котором выразил свои пожелания касательно подарка. Оказывается, что правнук королевы Елизаветы II является поклонником футбола и рисования, поэтому попросил в подарок что-то связанное с этими увлечениями.

"Он отлично рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола, он его тоже очень любит", – рассказал его 37-летний отец, принц Уильям.

Стоит отметить, что любовь к этому виду спорта принц Джордж унаследовал от отца.

Ранее Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства.

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Венгрия Рождество пробег Будапешт

Источник: Сегодня

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